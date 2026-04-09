NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝94.41（-18.54-16.41%） イランと米国の２週間にわたる一時停戦合意が発表されたことが相場を強く押し下げた。パキスタンのシャバズ・シャリフ首相は、パキスタン政府の仲介によって、米国、イラン、そして両国の同盟国がレバノンを含むあらゆる場所での停戦に合意したと発表した。両国の停戦協議はパキスタンのイスラマバードで１０日から始まる見通し。 ただ、アラ