NY株式8日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均47909.92（+1325.46+2.85%） S＆P5006782.81（+165.96+2.51%） ナスダック22635.00（+617.15+2.80%） CME日経平均先物57130（大証終比：+700+1.23%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は急伸。一時１４３２ドル高まで上昇する場面が見られた。米国とイランの２週間の停戦合意が決定したことで、原油安が急激に強まるなど、本日の市場は