NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4777.20（+92.50+1.97%） 金６月限は急伸。時間外取引は、トランプ米大統領がイランとの２週間の停戦に合意したと表明したことを受けて急伸した。ただイスラエルが停戦合意にはレバノンの親イラン武装組織ヒズボラは含まれていないとし、先行き懸念が残った。欧州時間に入ると、上げ一服となった。日中取引では、ドル安一服を受けて利食い売りが出た。 MINKABU PRESS