米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25） 米2年債 3.790（+0.002） 米10年債4.299（+0.006） 米30年債4.891（+0.020） 期待インフレ率2.341（-0.021） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。米国とイランの２週間の停戦合意が決定したことで、原油安が急激に強まるなど、本日の市場はひとまず安堵感に包まれた。利回りも下げて始まったものの、後半にかけて下