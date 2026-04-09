プロ野球千葉ロッテマリーンズで16年間活躍したあのスター選手が、40歳にして心機一転、海外へ！新天地へ向かう前に地元奈良で挑んだ野球対決で、スター選手はまさかの失態をさらしてしまい……!? 【TVer】「ケガさえなければとんでもない選手だった」新天地チェコでの挑戦を決意した元ロッテスター選手のもとに、ある人物が駆けつけてくれて……。 あのスター選手とは、奈良県出身の荻