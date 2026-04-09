【ニューヨーク＝木瀬武】８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１３２５・４６ドル高の４万７９０９・９２ドルだった。米国とイランの２週間の停戦合意を受けて投資家心理が改善し、大幅に上昇した。値上がりは２日ぶり。原油の供給不安が後退し、原油先物価格が急落したことも、株式相場を押し上げた。素材や金融、消費関連など幅広い銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指