ホワイトハウスのレビット報道官は8日、イランとの停戦合意をめぐり「中国政府と対話を行った」と述べました。ホワイトハウスレビット報道官「アメリカ政府と中国政府の最高レベルの間で対話が行われました。トランプ大統領は習主席に敬意を抱き、良好な協力関係を築いています」具体的な内容は明らかにしませんでしたが、レビット報道官は、トランプ大統領は習近平国家主席と良好な関係を築いていると強調したうえで、「大統領