木南晴夏が主演を務め、高杉真宙と共演するドラマ『今夜、秘密のキッチンで』が、4月9日よりフジテレビ「木曜劇場」枠で放送される。 参考：木村文乃×ラウールが見せてくれた大きな夢『愛の、がっこう。』は“人間を救う”作品だった 本作は、夫のモラハラに苦しむ専業主婦の坪倉あゆみ（木南晴夏）が、突然目の前に現れたイタリアンシェフ・Kei（高杉真宙）と夜のキッチンという秘密の空間で愛を育んでいく物語。