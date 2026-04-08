「コーチ（COACH）」が、マスコットキャラクターである恐竜の「レキシー（Rexy）」の誕生10周年を記念したポップアップストアを伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージに出店した。期間は4月14日まで。【画像をもっと見る】ポップアップでは、レキシーの10周年を記念してデザインされたアイテムを販売。アイコンバッグ「タビー（Tabby）」にレキシーのストラップを取り付けた「タビー ショルダー バッグ」（18万7000円）やブルック