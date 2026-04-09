開催：2026.4.9 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 5 - 0 [ブリュワーズ] MLBの試合が9日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブリュワーズが対戦した。 Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハンで試合は開始した。 3回裏、3番 ウィルソン・コントレラス カウント3-2から押し出しの四球でRソックス得点 BOS