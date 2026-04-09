■キオクシア 27,600円(+4,330円、+18.6％) 東証プライムの上昇率トップ。キオクシアホールディングス [東証Ｐ]が4日続急騰。前日7日の米株式市場で同業のサンディスク は下落して取引を終えたものの、株価の重荷とはならず、8日付の日本経済新聞朝刊が「キオクシアホールディングスは上場来初の配当実施を検討し始めた」と報じたことが刺激材料となったようだ。記事によると、半導体メモリー価