■サイエンスＡ 1,994円(+122円、+6.5％) サイエンスアーツ [東証Ｇ]が4日続急伸。8日、ライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom（バディコム）」がブルーオーシャンシステム（静岡市葵区）の介護記録システム「Blue Ocean Note」と連携し、介護スタッフの業務負担軽減と連携強化に貢献するソリューションの提供を開始したと発表したことが好材料視された。「Blue Oce