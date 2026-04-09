◇セ・リーグ巨人2−1広島（2026年4月8日マツダ）勘違いから値千金の一発が生まれた。1点を追う9回無死二塁。打席に立った巨人・泉口は迷いなくバントの構えをした。すると、三塁コーチの川相ディフェンスチーフコーチが慌てて呼び寄せて耳打ち。「（サインは）何も出てないよ」。直後、内角低めの143キロ直球を振り抜いた打球は、右翼ポール際へ消えた。逆転の決勝2ランに「切れるかなと思ったけど、何とか残ってくれた