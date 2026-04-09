頂点まで駆け上がる準備は整った。「第86回桜花賞」の最終追いが栗東＆美浦トレセンで行われ、栗東滞在の関東馬ドリームコアはCWコースで併せ馬。直線は余力十分に先導役を抜き去り、好調をアピールした。前走クイーンCで重賞初制覇を飾った良血が初のG1舞台に挑む。前哨戦のアネモネSを制したディアダイヤモンドは新タッグの戸崎を背に美浦Wコースでラスト1F11秒5をマーク。中3週でも疲れを感じさせない動きだった。馬が少な