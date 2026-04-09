牝馬クラシック第1弾「第86回桜花賞」（12日、阪神）の最終追い切りが8日、東西トレセンで行われた。昨年12月の阪神JF1着から直行のローテーションで臨む昨年2歳女王スターアニスは栗東坂路で自己ベストを更新。さらなる進化を遂げたヒロインが再び世代の頂点に立つ準備を整えた。同レースは9日に出走馬と枠順が決定する。【松山に聞く】――前走を振り返って。「強かった。手応えが良かったし追い出しを少し我慢するぐら