【馬券のツボ】≪ここが買い≫近年で2歳女王が桜花賞に直行した例は21年ソダシ（1着）、23年リバティアイランド（1着）、24年アスコリピチェーノ（2着）、25年アルマヴェローチェ（2着）。4頭全てが連対している。≪ここが心配≫阪神競馬場の大規模改修によって桜花賞が外回りで行われるようになった07年以降、1200メートル戦でデビューして勝ったのはレジネッタ（08年）とレーヌミノル（17年）しかいない。