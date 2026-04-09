2025年、Galaxy S26シリーズは「Galaxy S26 Pro」「Galaxy S26 Edge」「Galaxy S26 Ultra」の3モデル構成になると噂されていました。しかし、実際には例年通り、標準モデル、大型のPlus、そしてハイエンドのUltraという構成が維持されています。 ↑コンパクトで高性能なProモデルが加わる？（画像提供／JCM - stock.adobe.com） ところが、2027年のGalaxy S27シリーズでは、新たに「Pro」モデルを追加し、S27、S27+、S27 Pro