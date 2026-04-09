◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）終盤まで嫌な流れが続いた。好機で得点できずミスで失点。前夜から２試合で５失策と守備の課題も残った。それでも９回に全員の執念が結実して泉口の劇的逆転２ランで勝利。阿部監督は「昨日の悪い流れを引きずらずにこうして勝てたので。素晴らしかった」と前向きに受け止めた。０―０の７回無死、佐々木の左中間へのライナーに左翼・キャベッジがスライディン