巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を目指し、９日の広島戦（マツダ）で先発する。スターターとして敵地のマウンドに上がるのは、５回３失点で白星を挙げた２３年６月１３日の同戦以来。敵地での最終調整を終え「久しぶりなので早めにマウンドに慣れて、勝てるピッチングをしたい」と闘志を燃やした。移籍後初登板した２日の中日戦（バンテリンＤ）では７回２失点と力投するも、打線の援護なく黒星。今回は屋外球場での