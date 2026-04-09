スウィートハピネスはいつも通りのパターンで坂路へ。ラストで軽めに促され、4F54秒3〜1F12秒8をマーク。北出師は「あまりピリピリさせないように。余力残しで動きは良かった」と満足げ。前走エルフィンSは後方2番手から上がり3F最速の脚で先行勢を差し切った。「勝ったことで、ゆったりローテーションを組むことができた。スムーズに運べれば」と連勝でG1獲りを狙う。