前走フィリーズレビュー（2着）同様に栗東で調整する関東馬サンアントワーヌはCWコースで荻野極を背にイゾラフェリーチェ（5歳2勝クラス）と併せ馬。3馬身追走して馬なりのまま併入。6F82秒9〜1F11秒5。水出助手は「いつも通りに最後きっちり併せられるように。予定より速くなったが、騎手は“動きが良く上積みがある”と。具合がいいんだと思う」と好調ぶりを伝えた。