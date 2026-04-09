福岡県春日市で8日夜、自転車に乗って外灯に接触する事故を起こした男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。春日市大谷で8日午後11時ごろ「自転車が事故をした」と、事故を目撃した人から消防に通報がありました。警察によりますと現場は下り坂で、自転車が道路脇の外灯に接触したということです。自転車に乗っていた男にケガはなく、酒の臭いがしたことから呼気を調べたところ基準値の4倍を超えるアルコールが検出されま