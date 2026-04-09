アランカールのCWコース併せ馬はセッション（6歳オープン）を追走する形から直線は内に潜り込んで併入。斉藤崇師は「やり過ぎないように、余力を持った中でしっかり体を使わせることができた」とサジ加減を強調した。チューリップ賞3着に続き手綱を取る武豊は「前走以上の走りができないと勝てない。先週（大阪杯は2着）は僕も咲かなかったので満開にしたい」と粋な表現で締めくくった。