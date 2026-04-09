ショウナンカリスは坂路で併せ馬。上里（レースは池添）がゴール前で仕掛けると4F51秒8をマークした。加藤士師は「53秒の予定が先行馬との兼ね合いで速くなったが、それだけ具合がいいのでしょう。一戦ごとに体がたくましくなっている」と仕上げに手応え。「前走は先行馬が下がってきてスムーズさを欠いた。輸送は苦にしないし、折り合いの難しさもジョッキーは分かっている」と巻き返しを期していた。