ジッピーチューンは坂路で軽快なフットワーク。単走でキビキビと駆け上がり、4F56秒3〜1F12秒2を馬なりでマークした。林師は「1週前の動きが十分過ぎるぐらいだったので、フィジカルよりもメンタル面を重視した調教をしていこうとスタッフとも話していた。とてもいい状態で今のところ来ています。上手に競馬をしてくれているので、阪神に替わるのはあまり気にしていません」と期待した。