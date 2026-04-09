3戦3勝のリリージョワは武幸師が自ら騎乗して、CWコースで単走。4F50秒9〜1F11秒3とスピード感ある走りを披露した。指揮官は「指示を出すと、いくらでも動くので、セーブしながら。大きな変化はないですが、順調に来ている」と感触を伝えた。前走の紅梅Sから1F延長については「距離自体は心配していないが、いかにスムーズに運べるか。力は通用する」と期待を込めた。