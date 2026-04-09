アイニードユーは坂路で最終追い。余力十分に4F53秒1〜1F12秒2を刻んだ。吉村師は「単走で十分。気持ち良く上がってくることを重視した。落ち着きがあるし、状態はいい」と順調さを伝える。前走フィリーズレビューは逃げ粘り3着。本番につなげた。「自分でペースをつくって粘ってくれた。母のいいスピードを受け継いでいるし、千六もこなせる範囲だと思います」と意気込んだ。