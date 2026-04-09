プレセピオは勝負強い血筋をバックにひと暴れか。祖母エリンコートは11年オークス馬。祖母も管理していた笹田師は「体形的に似ている。抽選にもならず入れたのだからラッキー、運がある」と孫の大仕事にも期待を寄せる。坂路単走の追い切りはしまい手綱を動かして気合を注入。「全体（4F52秒9）はもっと遅くても良かったけど馬がその気になっているんだろうね」と目を細めた。