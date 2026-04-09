ファンタジーS優勝後に左第1指骨剥離骨折で休養したフェスティバルヒルは中161日での出走。勝てば桜花賞における最長間隔勝利記録を更新する。最終追いは坂井を背にCWコース単走で6F85秒7〜1F11秒5。四位師は「今朝は向正面のリズムを感じてもらうのと、最後は馬をファイトさせ過ぎないように、という指示。テンションが上がり過ぎずいい感じ」と手応えを得ていた。