アネモネS2着から臨戦するルールザウェイヴは坂路で併せ馬。同期の実力馬ダーリングハースト（1勝クラス）を3馬身前に置き、リラックスした走り。スッと脚を伸ばし、4F54秒6〜1F12秒5で併入した。騎乗した原は「落ち着いて走れていたし、状態はかなり良さそう。まだ成長段階で刺さる面とかがあるけど、そこは成長するにつれて直ってくると思います」と評価した。