ロンギングセリーヌが坂路で軽快な走りを見せた。アスコットヴェール（3歳未勝利）を3馬身追走し、馬なりのまま2馬身先着。併走馬に騎乗した竹内師は「軽く仕掛けただけで突き抜けていった。中2週でもいいコンディションをキープしている」と状態に太鼓判。前走フラワーCでは2着に逃げ粘った。「ここは速い馬がいるし、3、4番手から追走する形になりそう。しぶとさを生かしたい」と語っていた。