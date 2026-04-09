エレガンスアスクは新コンビを組む岩田望を背にCWコースで併せ馬。ヴォワラクテ（4歳2勝クラス）を3馬身追走し、楽な手応えで首差先着。6F82秒3〜1F11秒3を計時した。鞍上は「思っていた以上に操縦性が良くて、いい印象を受けた」と感触を報告。阪神マイルの舞台については「レースのイメージはしやすい。1勝馬なのでどこまで食らいついてくれるか」と所感を語った。