ブラックチャリス（手前）はCWコースで僚馬ロードアルディート（4歳1勝クラス）と併せ馬。4F52秒2〜1F11秒2を馬なりで刻み、半馬身先着した。騎乗した武幸師は「負荷をかけながらも、落ち着いている。いい状態で持っていける」と好感触。前走フェアリーSは体に余裕を持たせた状態で勝ち切った。「今回の方が動けるし、堅実で注文が付かない。期待している」とトーンは高かった。