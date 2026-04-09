チューリップ賞2着ナムラコスモスは坂路で4F54秒9〜1F12秒2。タイセイディアマン（4歳2勝クラス）を4馬身追走して楽々先着。中間も付きっきりの田口と息をピタリと合わせ、軽快なピッチでスピード感十分に駆け上がった。大橋師は「今朝はやり過ぎないように。動きは変わりなく順調。前哨戦を使った後も緩めないように乗り込んでいるのでいい状態で臨める」とうなずいた。