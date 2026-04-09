日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」は栗東取材班の田村達人（33）が担当。桜花賞に出走するアイニードユーは前走フィリーズレビューで3着に入り、優先出走権を手にした。昨年フィリーズレビューで4着に敗れ、惜しくも出走に届かなかった姉インブロリオの思いも背負ってG1舞台へ。管理する吉村圭司師（53）を取材した。厩舎ゆかりの血統。桜花賞に