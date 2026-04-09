◇プロ野球セ・リーグ 中日6−4DeNA（8日、横浜スタジアム）DeNAの筒香嘉智選手が猛打賞の活躍をみせました。今季からキャプテンを務める筒香選手は、4日の巨人戦で左膝に死球を受け自力で歩くことができず肩を借りながらベンチへ戻り、そのまま途中交代。3試合ぶりのスタメン復帰となりました。第1打席はセカンドゴロに倒れましたが、3回裏、先頭の牧秀悟選手がヒットで塁に出ると、1死一塁で回ってきた2打席目。中日先発・中西聖