「東都大学野球、青学大８−１亜大」（７日、神宮球場）今秋ドラフト候補の亜大・川尻啓人投手（４年・高岡商）が八回に登板し１回３安打１失点。公式戦では自己最速となる１５５キロをマークした。先頭への初球で自己最速まであと１キロに迫る球速を計時したが中前打を打たれ、「ちょっと力を入れたっていうのもあるけど、もっとバランスよく入れたかな」と制球面を含めて反省。開幕カードは２連敗も「次のカードにつなげる