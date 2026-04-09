◇セ・リーグDeNA4−6中日（2026年4月8日横浜）DeNAは7番手・坂本が2点を失い、延長11回の激闘の末に競り負けた。4日の巨人戦で左膝付近に死球を受けて負傷し、3試合ぶりに復帰した筒香が3回に2号2ランを放つなど3安打2打点と気を吐いた。3月31日の阪神戦以来となるアーチに「甘く入ってきた球を仕留めることができた」と振り返った。チームは12球団で唯一、連勝がなく、相川監督は「良い粘りを見せてくれたが、勝てな