フジテレビアナウンサーの上垣皓太朗がMCを務める同局新音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）が16日、初回2時間生放送スペシャルで放送される。このほどゲスト12組が解禁され、timelesz、HANA、乃木坂46、RIIZE、Travis Japan、INIらの出演が決定した。【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット同番組は『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタ