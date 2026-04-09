「楽天０−１日本ハム」（８日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムはわずか１安打。それがロドルフォ・カストロ内野手の値千金の本塁打で会心の勝利。殊勲者は「今まではあまり試合にも出られていなかったし、結果もなかなか付いてこないっていう状況で、ああいう形で一本出たということに関してはすごくうれしく思います」と喜びの声を上げた。両軍無安打、パーフェクトに抑えられて迎えた四回。ここまで打率１割ながら４月