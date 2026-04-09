ヴィクトリアマイル連覇を視野に入れるアスコリピチェーノ（5＝黒岩）は栗東滞在。新コンビ坂井を背にCWコースへ。単走で全体時計は6F85秒3に抑え、ラスト1F11秒5で軽快に駆け抜けた。坂井は「乗りやすかったし、最後の反応も良かった。競馬の前に1回乗れて良かった」と好印象。鈴木助手は「ジョッキーの感触も良かったようです。あとは雨。金曜に少し降るようですが、極端に悪くならなければ。結果は出しているコースなので」