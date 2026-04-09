「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）敗戦目前から、一気に巨人勝利に導いたのは“甘い誘惑”だったかもしれない。１点を追う九回に泉口友汰内野手が２ランを描いて逆転に成功。「マーさん（田中将）が完璧なピッチングをしていたので、絶対負けをつけるわけにはいかない」。頼もしい一振りで鬼門突破だ。昨季から続いたマツダスタジアム５連敗という呪縛から、ついに解放された。１点を追う九回無死二塁。マウンド