ヴィクトリアマイル（5月17日、東京）につながる「第69回阪神牝馬S」の追い切りが行われ、栗東滞在で調整中の桜花賞＆秋華賞馬エンブロイダリー（4＝森一）は坂路単走。4F52秒1〜1F12秒6と想定より速い時計でも意に介さない。調教スタンドで動きを追った森一師は「全体的に美浦より時計が出るイメージ。これくらい出るのかなと。予定より速かったが、手応えを残した感じでフィニッシュ。順調ですよ」と笑顔。前走香港マイル11