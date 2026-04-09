▼エポックヴィーナス（新谷師）安定して脚を使ってくれる。格上挑戦になるけど位置取り、流れ次第で上位に来られても。▼カナテープ（堀師）太い感じはしない。ただ、今回は乗り込み不足で終始息が荒い感じ。直線は輸送を考慮した追い切りで動きはスムーズだったが、仕上がりが遅れた印象。▼カピリナ（田島師）動きは良かった。前走と変わらずいい形で来ている。今回もうまく我慢ができれば。▼カムニャック（友道師）テ