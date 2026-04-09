◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）巨人・平山が地元・広島で新たなスタートを切った。５日に支配下に昇格し、この日１軍昇格即「１番・右翼」で出場。４打数無安打でプロ初安打こそお預けになったが、持ち味のフルスイングを貫いた。「シンプルに自分の実力不足でした。もう練習するしかないので、下を向かずに上だけを向いて頑張っていこうと思います」と表情を引き締めた。午前中にスタメンを