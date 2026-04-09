◆米大リーグレッドソックス５―０ブルワーズ（８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は本拠ブルワーズ戦で出番がなかった。２試合連続ベンチスタートとなり、レッドソックスが序盤からリードする展開。吉田の出番はなく今季初めて２試合連続の欠場となった。吉田は開幕から１６打席無安打（６四球）だったが、５日のパドレス戦で２打席目から３打席連続安打３打