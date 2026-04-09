◆米大リーグガーディアンズ―ロイヤルズ（８日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ロイヤルズで開幕投手を務めた左腕Ｃ・レーガンズ投手が敵地のガーディアンズ戦でライナーを左手に受け、続投したもののコントロール定まらずに１８球投げただけで降板した。レーガンズは最初の２人を連続三振に仕留めたが、３番ラミレスの９２・４マイル（約１４９キロ）のライナーを左手に受けた。ウォーミングアッ