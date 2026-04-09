◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）マツダの魔物を巨人・泉口友汰内野手（２６）が一刀両断だ。広島に１点ビハインドで迎えた９回無死二塁、起死回生の逆転２ラン。昨年から続いていた鬼門での連敗を５で止めた。７回３安打１失点（自責０）とほぼ完璧だった田中将大投手（３７）に、土壇場で報いるアーチとなった。巨人は９回に泉口が劇的な逆転２ラン。チームは開幕から１１試合で６勝５敗とな