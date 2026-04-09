「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）８戦連続のスタメンで結果を残すも、悔しい敗戦。阪神・木浪聖也内野手は表情を変えることなくグラウンドを後にした。１点を追う初回、佐藤輝の犠飛で同点に追いつき、なおも２死一、二塁で打席へ。フルカウントから松本健の外角低め速球を捉えて一時勝ち越しの左前適時打を放ち「同点じゃなく、もう１点取れたのはすごい良かった」とうなずいた。だが、逆転を許した２−３の八