デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は阪神のドラフト１位投手で、野手に転向した選手を取り上げる。◇◇Ｑ…阪神のドラフト１位投手で、在籍中に野手に転向した第１号は？Ａ…嶋田章弘嶋田章は８４年度ドラフト１位で、和歌山の名門箕島から入団した。広島との２球団競合を制しての獲得だ。同年４位の兄・宗彦（住友金属）と、